Депутат МГД Ольга Мельникова: Выплата пособий на детей до трех лет вернулась к заявительному порядку

В Москве работает комплекс мер поддержки детей в семьях с небольшим доходом

В России вновь изменились правила начисления пособий детям до трех лет – отменена беззаявительная выдача средств. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Парламентарий напомнила, что беззаявительная выдача стала временной мерой на период пандемии коронавирусной инфекции, чтобы оградить людей от лишних социальных контактов. Сейчас, когда столица постепенно возвращается к привычному образу жизни, смысла в этом нет. Теперь родители, которые намерены продолжать получать выплаты, должны обратиться в МФЦ с заявлением и необходимым пакетом документов. Делать это придется раз в год.

Мельникова отметила, что детские пособия являются одной из самых востребованных мер поддержки семей.

"Семья, где недавно родился ребенок, значительно теряет в доходах, если мама до беременности работала. Декретные выплаты не покрывают весь период, пока мама находится дома. Поэтому поддержать молодых родителей очень важно: если в семье среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, то на ребенка положены дополнительные выплаты. Нужно обратить внимание, что в сведениях о доходах семьи учитывается как заработная плата, так и пособия, которые получают все члены семьи", - подчеркнула депутат (цитата по АГН "Москва").

При этом в столице сохраняется целый комплекс мер поддержки детей в семьях с небольшим доход. Работают механизмы адресной помощи семьям в трудной жизненной ситуации, есть компенсации стоимости продуктов и стоимости жизни. Чтобы разобраться во всех тонкостях и понять, какие выплаты подходят семье, можно получить консультацию в МФЦ или онлайн.

Ольга Мельникова также напомнила, что на официальном сайте мэра Москвы работает конструктор выплат для семей с детьми. "Если мама или папа зарегистрируются на портале, то они смогут воспользоваться конструктором и заполнить одно заявление на все положенные семье городские выплаты", - заключила депутат Мосгордумы.

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