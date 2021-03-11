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Депутат МГД Ольга Мельникова: Выплата пособий на детей до трех лет вернулась к заявительному порядку

13:23
  • четверг
  • 11 марта 2021

В Москве работает комплекс мер поддержки детей в семьях с небольшим доходом

В России вновь изменились правила начисления пособий детям до трех лет – отменена беззаявительная выдача средств. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

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Парламентарий напомнила, что беззаявительная выдача стала временной мерой на период пандемии коронавирусной инфекции, чтобы оградить людей от лишних социальных контактов. Сейчас, когда столица постепенно возвращается к привычному образу жизни, смысла в этом нет. Теперь родители, которые намерены продолжать получать выплаты, должны обратиться в МФЦ с заявлением и необходимым пакетом документов. Делать это придется раз в год.

Мельникова отметила, что детские пособия являются одной из самых востребованных мер поддержки семей.

"Семья, где недавно родился ребенок, значительно теряет в доходах, если мама до беременности работала. Декретные выплаты не покрывают весь период, пока мама находится дома. Поэтому поддержать молодых родителей очень важно: если в семье среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, то на ребенка положены дополнительные выплаты. Нужно обратить внимание, что в сведениях о доходах семьи учитывается как заработная плата, так и пособия, которые получают все члены семьи", - подчеркнула депутат (цитата по АГН "Москва").

При этом в столице сохраняется целый комплекс мер поддержки детей в семьях с небольшим доход. Работают механизмы адресной помощи семьям в трудной жизненной ситуации, есть компенсации стоимости продуктов и стоимости жизни. Чтобы разобраться во всех тонкостях и понять, какие выплаты подходят семье, можно получить консультацию в МФЦ или онлайн.

Ольга Мельникова также напомнила, что на официальном сайте мэра Москвы работает конструктор выплат для семей с детьми. "Если мама или папа зарегистрируются на портале, то они смогут воспользоваться конструктором и заполнить одно заявление на все положенные семье городские выплаты", - заключила депутат Мосгордумы.

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