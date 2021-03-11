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Собянин открыл новое здание клуба "Современник" в Строгине

14:27
  • четверг
  • 11 марта 2021

Культурно-досуговый центр расположился на месте бывшего кинотеатра "Таджикистан"

На северо-западе Москвы в районе Строгино открылось новое здание клуба "Современник". Его посетил сегодня мэр Сергей Собянин.

Культурно-досуговый центр расположился на месте бывшего кинотеатра "Таджикистан", передает "ТВ Центр". В новом двухэтажном здании разместился современный концертный зал, он рассчитан более чем на полтысячи зрителей. В досуговом центре есть библиотека, а также помещение для кружков и секций для жителей всех возрастов. Для самых маленьких - раннее развитие. Есть музыкальный и танцевальный классы, занятия по робототехнике и программированию, поделочная мастерская и студия живописи.

"Порядка 10 старых ДК реконструировали, кинотеатры старые реконструировали, вместо "Таджикистана" появился "Современник". На месте старых кинотеатров появляются такие первоклассные  центры с хорошими залами, кинопоказами, какой-то общественной жизнью. Так что у нас где-то в половине районов неплохие общественные центры, культурные центры", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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