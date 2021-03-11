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В Преображенском полку начали подготовку к Параду Победы

15:14
  • четверг
  • 11 марта 2021

Тренировки будут проходить каждое утро

В Москве в отдельном комендантском Преображенском полку, элитного подразделения Вооруженных сил России, началась подготовка к Параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тренировки будут проходить каждое утро по несколько часов. Военнослужащие отрабатывают строевую ходьбу. Здесь важно все - как держать руку, оружие, как правильно поднимать ногу и чеканить шаг. Все движения должны быть синхронны в колонне. Знамённая группа понесёт Государственный флаг России и Знамя Победы. Это доверяют  только тем, кто не растеряется даже в нестандартной ситуации.

"Может ветер подуть так, что полотнище знамя может ему упасть на лицо, на головной убор. То есть он может вслепую идти, чувствуя товарища справа, слева, дистанцию держать, чувствовать. Вот по таким критериям мы отбираем. Вот в первую очередь мы это смотрим, чтоб человек был уверен в себе", - сказал Алексей Рукленко, начальник штаба батальона  Почетного караула.

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