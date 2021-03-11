Москвичей пригласили на празднование Широкой Масленицы на ВДНХ

Все мероприятия пройдут при соблюдении санитарных норм

Гулянья, блины и отличное настроение. В Москве - Широкая Масленица. Столица подготовила для горожан праздничные шоу, концерты, квесты и мастер-классы. Правда, в этом году из-за пандемии праздник пройдёт не с таким размахом, как обычно. Меры предосторожности никто не отменял. А многие программы можно увидеть онлайн и лучше всей семьёй. Главное - не забыть о блинах.

Чтобы первый блин не получился комом, как объясняет внуку Вера Ивановна, на сковороду нужно сначала налить немного масла, а потом тщательно протереть её сухой салфеткой со всех сторон, чтобы тот самый, заветный блин, мог похвастаться не только безупречной формой, но и превосходным вкусом. Ведь он задаёт тон всей масленичной неделе. Поэтому особое внимание уделяется тесту. Казалось бы, что здесь уже можно придумать? Но у каждой хозяйки есть своя технология.

"И я теперь делюсь тоже своим опытом. Очень важная деталь. Нужно немножко добавить минеральной воды с газом", - посоветовала Вера Ненова.

Так блины будут пористые, легкие и ажурные. Масленица – старинный и языческий праздник - но любимый на Руси. Он пережил церковные гонения, в XVIII веке получил название Сырной седмицы. Но и в веке XXI не потерял своей актуальности. Казалось бы, культ кулинарной несдержанности должен был бы кануть в Лету в погоне за подсчётом калорий и модой на правильное питание. Но не тут-то было. Коровье молоко можно заменить козьим или кокосовым, яйца – тапиоковым крахмалом. Но и всё это уже было, как оказалось.

"Раньше на Руси блинчики, в основном, делались из гречневой муки. Блинчики получаются такие же по вкусу – они прекрасны, замечательны, но они при этом полезные", - сказала специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова.

Масленичная неделя делится на два периода: узкая – понедельник, вторник и среда, и широкая – с четверга по воскресенье. Первые три дня можно заниматься хозяйством, а вот на широкую масленицу дела нужно прекращать. В четверг обычно катались на санях, пели колядки. Но главным действием был захват снежного городка. Масленицу ждут в каждой семье, ведь праздник означает, что зима закончилась. И даже если за окном аномальные для марта морозы, солнце не обманет. Весна пришла.

Весна пришла с песнями. С играми и хороводами. И, конечно, пришла сжиганием Мораны – образа зимы, такой долгой и холодной в этом году.

Москва к Масленице подготовилась – на фасадах зданий и билбордах появились поздравления с праздником. На широкую Масленицу 13 и 14 марта всех приглашают на ВДНХ. Там будут и традиционные развлечения, и самые неожиданные сюрпризы. Причем всё при соблюдении санитарных норм! При всей своей широте не следует забывать, что Масленица все же семейный праздник.

Александра Панина, Валерия Рождественская и Александр Козликин. "ТВ Центр".

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