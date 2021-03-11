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В Северодвинске оцепили район из-за сообщений о захвате заложника

13:09
  • четверг
  • 11 марта 2021

СМИ пишут, что неизвестный удерживает сотрудника компании микрозаймов

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что, по предварительным данным, в районе магазина "Полярный" произошел захват заложника. Об этом пишут ТАСС и РИА "Новости".

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"По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен", - сказано в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный с ружьем удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов.

СМИ также передают следующее: заложника взял 54-летний мужчина, который был клиентом компании, но, задолжав денег, стал получать угрозы от коллекторов. Он требует вызвать директора фирмы.

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