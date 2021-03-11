Дом-музей Александра Островского в центре Москвы отреставрируют

Работы займут около двух лет

В столице отреставрируют дом великого русского драматурга Александра Островского. Деревянное здание - типичное для Москвы начала 19 века. Пережило многих владельцев, перестраивалось, но серьёзно им пока никто не занимался. Теперь специалистам предстоит перебрать сруб и воссоздать исторический облик особняка. С какими сложностями столкнулись реставраторы и когда ждать открытия обновленного дома-музея?

В этом деревянном двухэтажном типично-московском особняке на Малой Ордынке родился мальчик, которого потом назовут русским Шекспиром и Колумбом Замоскворечья. Семья Островских снимала здесь четыре комнаты на первом этаже. Восстановлены кабинет отца, спальня и гостиная со столовой. В скромных интерьерах есть предметы из семьи Островского, которые передали музею потомки.

В основном, комнаты обставлены типовой мебелью, которая могла быть в доме в начале и середине 19 века, когда здесь жили Островские. А сам будущий драматург провел в этих стенах всего три с половиной года. Как в любом купеческом доме, здесь есть красная гостиная. А в ней - редкие подлинные документы, которые подтверждают службу Островского в "Совестном" и "Коммерческом" судах. Сам писатель это время потом назовет "передрягой", благодаря которой появились пьесы "Доходное место" и "Свои люди - сочтемся".

В советские годы здесь были коммунальные квартиры, а потом здание стало филиалом театрального музея Бахрушина. Сейчас оно в критическом состоянии. Второй этаж уже закрыт для посетителей - таким образом здание берегут до реставрации. Будут восстановлены не только все конструкции и элементы музея, но и экспонаты.

Макеты спектаклей, фотографии и личные вещи писателя. Вот уже 37 лет, пока работает дом-музей, здесь практически ничего не менялось.

"Взгляните на наш пол, взгляните на экспонаты, которые тоже требуют реставрации, физически и морально устарели. Новая экспозиция, которая будет создаваться, будет называться "Александр Николаевич Островский - взгляд из 21 века", - рассказала заведующая музеем Светлана Семиколенова.

Сейчас же этот взгляд неутешительный. Просел фундамент, здание перекосилось, повсюду трещины. "Кровля будет заменена в полном объеме. Окна, двери - все будут отреставрированы, все напольные покрытия - отреставрированы. Будут воссозданы печи этого дома", - отметил заместитель генерального директора по строительству и реставрации Бахрушинского музея Сергей Тупотин.

Самая большая сложность реставрации - исторический сруб, ведь здание полностью деревянное.

Вместе с главным домом будут восстановлены соседние строения - все вместе они станут частью музейно-театрального квартала "Бахрушинский". Реставрация займет около двух лет. Открытие обновленного Дома Островского планируется к юбилейной дате – 200-летию со дня рождения писателя, в апреле 2023 года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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