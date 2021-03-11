В Подмосковье задержали таксиста-наркокурьера

В квартире преступника нашли 76 свертков с героином

В подмосковном Можайске полицейские задержали таксиста-наркокурьера. Приезжего из Средней Азии арестовали в момент реализации очередной партии запрещенных веществ.

В ходе обыска у него изъяли пакет с неизвестным порошком. Чуть позже в квартире преступника обнаружили еще 76 свёртков. Экспертиза показала, что всё это героин. Возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленника ждет суд, передает "ТВ Центр".

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