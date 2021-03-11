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В Москве вертолеты проводят мониторинг паводковой ситуации

15:23
  • четверг
  • 11 марта 2021

Помогут ли такие меры избежать чрезвычайных ситуаций?

Зима в этом году была снежной и морозной, а значит весной высока вероятность паводков. Чтобы избежать серьезных последствий, с 11 марта экипажи столичного авиационного центра начинают мониторинг водоемов и рек.
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Экипажи вертолетов Московского авиационного центра заступают на очередное летное дежурство. Ежедневно с высоты птичьего полета они исследуют русла столичных рек и поверхности крупных водоемов вблизи городской застройки. Места, где из-за избыточного скопления льда при вскрытии рек могут образоваться водные заторы, отмечают как потенциально опасные для возникновения подтоплений.

Недостаток прогнозирования, по мнению экспертов, одна из основных помех для ликвидации опасности образования водных заторов. Зачастую принимать меры спасательным службам приходится лишь тогда, когда паводок уже наступил. В этом году из-за обильного снежного покрова спрогнозировать ситуацию специалистам будет непросто, а потому к мониторингу паводковой обстановки приступили пока за окном ещё минус.

"Для обследования территории задействованы вертолеты Ка-32, но при необходимости, при ухудшении паводковой обстановки мы готовы задействовать всю авиационную технику. Обследование паводковой территории будет у нас продолжаться до окончания таяния снегов в московском регионе", - рассказал командир воздушного судна Московского авиационного центра Андрей Михалевич.

В случае выявления угрозы подтоплений, пилоты сразу передадут информацию на оперативный пульт. После этого в потенциально опасные районы направятся специалисты городских служб, где они смогут предпринять необходимые меры и действовать на опережение.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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