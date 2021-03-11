ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье сгорел автосервис

14:44
  • четверг
  • 11 марта 2021

Густой дым от пожара был виден за несколько километров

Десятки автомобилей уничтожены в результате крупного пожара в Подмосковье. Загорелся автосервис в Ленинском городском округе. Огонь охватил более 1700 квадратных метров. Чёрный густой дым был виден за несколько километров.

Здание, в котором находились автомобили, полностью выгорело. Повреждения получили также машины на внешней парковке. В тушении принимали участие 65 человек и около 20 единиц техники. К этому часу открытое пламя ликвидировали. Никто не пострадал. Причины пожара выясняют специалисты, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожар автосервиса
Пожар автосервиса
Пожар автосервиса
Пожар автосервиса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.