В Подмосковье сгорел автосервис

Густой дым от пожара был виден за несколько километров

Десятки автомобилей уничтожены в результате крупного пожара в Подмосковье. Загорелся автосервис в Ленинском городском округе. Огонь охватил более 1700 квадратных метров. Чёрный густой дым был виден за несколько километров.

Здание, в котором находились автомобили, полностью выгорело. Повреждения получили также машины на внешней парковке. В тушении принимали участие 65 человек и около 20 единиц техники. К этому часу открытое пламя ликвидировали. Никто не пострадал. Причины пожара выясняют специалисты, передает "ТВ Центр".

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