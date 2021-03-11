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Московские водоемы продолжают насыщать кислородом

15:15
  • четверг
  • 11 марта 2021

Это необходимо, чтобы рыба подо льдом не погибла

До наступления весны в Москве продолжают насыщать пруды и водоемы кислородом. Это необходимо для того, чтобы рыба и водные растения из-за дефицита воздуха подо льдом не задохнулись.

Такие работы проводят на Чистопрудном бульваре. Воздух подают  через лунки, накрытые специальными ящиками. Обычно аэрация продолжается на протяжении всего холодного времени года. После исследования водоема  лаборатория принимает решение, сколько именно требуется кислорода, и только после этого  специалисты Мосводостока включают аппаратуру.

"Бурение лунок, подача кислорода через специализированные компрессоры в воду для насыщения кислородом воды. Эти работы проводятся ежедневно. Работы начинаются при толщине льда более 10 сантиметров и будут продолжаться до периода устойчивого таяния льда", - сказал Дмитрий Куприенко, заместитель начальника ЭГТР-1 ГУП "Мосводосток".

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Аэрация воды в водоеме
Аэрация воды в водоеме
Аэрация воды в водоеме
Аэрация воды в водоеме
Аэрация воды в водоеме
Аэрация воды в водоеме
Аэрация Патриарших прудов
Аэрация Патриарших прудов
Аэрация Патриарших прудов
Аэрация Патриарших прудов
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