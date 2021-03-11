Доверчивая пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Полиция задержала одного из преступников

Почти два миллиона рублей похитил у пожилой москвички мошенник, причём деньги преступнику женщина отдала сама.

Пенсионерке позвонила женщина. Имитируя голос ее дочери, она сообщила, что стала виновницей гибели человека. Но якобы уголовного дела можно избежать, если дать полицейскому взятку.

Камера видеонаблюдения зафиксировала мошенника, который входил в подъезд. Правда, на служителя закона он был не похож. Что вовсе не смутило доверчивую пенсионерку, чтобы спасти дочь, она отдала все свои сбережения незнакомцу. Тот, очевидно, действовал не один - на улице его уже ждала машина, передает "ТВ Центр".

"В 1-м Вешняковском проезде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

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