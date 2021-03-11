ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доверчивая пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

15:00
  • четверг
  • 11 марта 2021

Полиция задержала одного из преступников

Почти два миллиона рублей похитил у пожилой москвички мошенник, причём деньги преступнику женщина отдала сама.

Пенсионерке позвонила женщина. Имитируя голос ее дочери, она сообщила, что стала виновницей гибели человека. Но якобы уголовного дела можно избежать, если дать полицейскому взятку.

Камера видеонаблюдения зафиксировала мошенника, который входил в подъезд. Правда, на служителя закона он был не похож. Что вовсе не смутило доверчивую пенсионерку, чтобы спасти дочь, она отдала все свои сбережения незнакомцу. Тот, очевидно, действовал не один - на улице его уже ждала машина, передает "ТВ Центр".

"В 1-м Вешняковском проезде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пенсионерка
Пенсионерка
Подозреваемый в мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.