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Путин: Россия снизила зависимость от глобальной конъюнктуры

14:36
  • четверг
  • 11 марта 2021

У страны качественно возросли возможности, заявил президент

Впервые в современной истории Россия в условиях кризиса не ужесточала макроэкономическую политику. Об этом в четверг заявил Владимир Путин на совещании по инвестиционной активности, передает "ТВ Центр".

Как отметил глава государства, минувший год стал самым тяжёлым для глобальной экономики со времён Второй мировой войны. Сказались пандемия и вынужденные ограничения, которые ударили по бизнесу. Благодаря реформам последних лет и укреплению финансовой системы наша страна ответила на этот вызов достойно: вместо ужесточения - смягчением экономической политики.

"Банк России в прошлом году снизил ставку на два пункта до исторического минимума - 4,25%. А бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП. Это много для нашей страны, и это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях. А на пике кризиса даже оказались отрицательными, что вообще трудно раньше было себе представить. Не случайно так подробно останавливаюсь на этом моменте, хочу повторить: такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях, о снижении зависимости от глобальных конъюнктур, о том, что в нашем распоряжении появляются, появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - заявил Путин.

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