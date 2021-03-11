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У берегов Румынии затонул сухогруз с украинскими моряками

13:31
  • четверг
  • 11 марта 2021

Два человека погибли

У берегов Румынии в четверг затонул сухогруз Volgo Balt 179, построенный в 1973 году, передает ТАСС.

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Спастись удалось 10 членам экипажа, двое погибли, еще одного ищут. Подавая сигнал бедствия, судно находилось в 76 милях от румынского берега.

"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины", - сообщили в Росморречфлоте.

Уточняется, что направлялось судно из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу, везло оно уголь.

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