У берегов Румынии затонул сухогруз с украинскими моряками

Два человека погибли
У берегов Румынии в четверг затонул сухогруз Volgo Balt 179, построенный в 1973 году, передает ТАСС.
Спастись удалось 10 членам экипажа, двое погибли, еще одного ищут. Подавая сигнал бедствия, судно находилось в 76 милях от румынского берега.
"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины", - сообщили в Росморречфлоте.
Уточняется, что направлялось судно из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу, везло оно уголь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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