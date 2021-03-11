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ВОЗ констатировала улучшение ситуации с COVID-19 в России

13:34
  • четверг
  • 11 марта 2021

Но ослаблять внимание нельзя

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России оценила ситуацию с коронавирусом в стране.

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"Мы видим маленькое улучшение ситуации в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы", - цитирует слова представителя ВОЗ РИА "Новости".

В конце февраля схожую оценку высказывал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, обстановка стабилизируется, но от идеальной далека. Как отмечал при этом в марте мэр Москвы Сергей Собянин, у столицы всё достаточно стабильно, но нельзя игнорировать тревожные сигналы из-за рубежа.

Ранее Вуйнович озвучила позицию ВОЗ по поводу удостоверений для прошедших вакцинацию от коронавируса людей. На данный момент такие паспорта вводить не рекомендуется, но к этой теме планируют вернуться в будущем.

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