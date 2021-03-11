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Рустам Солнцев рассказал о вредном пристрастии Ольги Бузовой

13:48
  • четверг
  • 11 марта 2021

Он подозревает, что телеведущая злоупотребляет спиртным

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, что замечал у Ольги Бузовой пагубную привычку. По его словам, у телеведущей есть проблемы с алкоголем, но никто не может ей помочь с ними справиться.
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"Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Там расход топлива как у крузака – 20 литров на 100 километров, а ты сама этого не видишь? Я с этим человеком три года прожил, она была моей ведущей, в которую я вглядывался. Я же вижу это измененное сознание, оно же есть", - сказал Солнцев.

Он рекомендовал Бузовой быть "аккуратнее с весельем". При этом Солнцев признался, что, когда подобные советы несколько лет назад давала Дана Борисова, он не воспринял ее слова всерьез.

По словам шоумена, сейчас в окружении Бузовой нет людей, которые помогли бы ей справиться с проблемой. Люди, которые приходят к ней на праздники – ей не друзья и не могут ей помочь, а бывшему возлюбленному Даве она не нужна, уверен Солнцев.

"Он как пацан, который идет к какому-то своему успеху. Другой вопрос, что его успех обнуляется тем, что он пустоват как персона, наполнение драматическое отсутствует. Уж больно он вертляв в своих танцах, я вижу это пустое лицо и потухшие глаза", - добавил шоумен.

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