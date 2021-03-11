Кабмин выделит более 250 млн руб. на очистные сооружения у Телецкого озера

Владимир Путин неоднократно говорил, что необходимо принять меры по его сохранению

Выделение средств на социально-значимые объекты и реализацию важных проектов в российских регионах обсудили сегодня на заседании правительства. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, свыше 650 миллионов рублей направят в Тыву. На эти деньги там достроят и оснастят два детских сада и школу, а также помогут больницам оплатить поставленное оборудование.

Кроме того, 200 миллионов рублей получит Кемеровская область на погашение долгов по зарплате шахтерам. Еще четверть миллиарда направят в Республику Алтай, передает "ТВ Центр".

"254 миллионов рублей направим на завершение строительства очистных сооружений вблизи Телецкого озера в республике Алтай. Глава государства неоднократно говорил, что необходимо принять меры по его сохранению. Для этого важно создать там новую инфраструктуру", - заявил Мишустин.

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