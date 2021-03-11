Роскомнадзор рассказал, как прошло замедление Twitter

Процедура выполнена штатно

Роскомнадзор у себя на сайте отчитался о мерах, принятых в отношении социальной сети Twitter из-за того, что та отказалась удалять противоправный контент.

"Замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что эта мера распространяется на доставку видео- и аудиоконтента, а также графических изображений. Посты в текстовом виде идут без ограничений.

Связанных с замедлением работы Twitter инцидентов регулятор не зафиксировал. Центр мониторинга ведет круглосуточный контроль.

Ранее ведомство предупредило, что если нарушения со стороны сервиса продолжатся, ему грозит полная блокировка на территории России. В Кремле принятые Роскомнадзором меры назвали обоснованными.

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