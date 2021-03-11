Депутат МГД Бускин: В Москве открыт прием заявок на участие в 11 сезоне проекта "Плейлист. Музыка в парках"

Треки самых талантливых москвичей прозвучат в столичных парках

В Москве стартовал прием заявок на участие в 11 сезоне проекта "Плейлист. Музыка в парках". В апреле экспертное жюри выберет песни, которые всё лето будут играть в столичных парках. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Формат парка культуры и отдыха - в отличие, скажем, от лесопарка, предназначенного для уединенного отдыха на природе или занятий активными видами спорта - с самого начала истории таких парков предусматривал звуковое сопровождение. Когда-то плейлисты музыки, игравшей в Парке Горького и других площадках отдыха в Москве, отбирались из наиболее качественных произведений советской эстрады и проходили жесткую идеологическую цензуру. Вот уже более пяти лет, как в Москве восстановлено парковое музыкальное вещание - без идеологической составляющей, но с безусловным отбором по критериям качества. Конкурс "Музыка в парках" - удобный механизм, позволяющий попасть в ротацию не только раскрученным продюсерами профессионалам, но и энтузиастам-самородкам", - объяснил парламентарий суть конкурса.

Он подчеркнул, что члены жюри - эксперты продюсерского центра Москвы и одного из ведущих музыкальных стриминг-сервисов – особое внимание уделят качеству песен и подходящему "легкому", развлекательному формату для создания ненавязчивого музыкального сопровождения.

Бускин отметил, что участие в конкурсе может помочь в продвижении неизвестных ранее музыкантов. По словам депутата, ранее такое не раз происходило. Это дает шанс молодым артистам получить не только народное признание, но и последующую успешную работу в профессиональной лиге.

"В нынешних условиях, когда радио-, теле- и онлайн-каналов передачи информации слишком много, не только молодым, но и опытным музыкантам трудно стать известными. Хотя бы потому, что невозможно попасть в ротацию на всех или даже на большинстве каналов. В такой ситуации парковые трансляционные сети, модернизированные в последние годы и дающие неплохое качество звучания, являются чуть ли не единственным средством "достучаться" до всех посетителей данного парка. И очень возможно, что среди тех, кто подает заявки сейчас, в 11 сезоне "Музыки в парках" - будущие суперзвезды Москвы, которых мы все будем слушать, любить и ценить в ближайшие годы. А выбирать есть из чего: в прошлом, юбилейном сезоне было подано почти 1,1 тыс. заявок. В этом году, возможно, будет еще больше - и значит, шанс на обнаружение настоящих талантов растет. Надо только купить "лотерейный билет" и поучаствовать в конкурсе", - резюмировал Бускин.

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