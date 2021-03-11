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Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции

14:00
  • четверг
  • 11 марта 2021

Девушка жива

Захвативший в заложники девушку в Северодвинске мужчина сдался правоохранительным органам, он задержан, передают ТАСС и РИА "Новости".

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Заложница, по словам собеседника ТАСС, жива, состояние ее здоровья пока неизвестно.

Инцидент произошел в районе магазина "Полярный". Как писали СМИ, 54-летний местный житель пришел в компанию микрозаймов, которой должен был денег, с ружьем.

Он захватил в заложницы сотрудницу фирмы, потребовав встречи с директором. Нападавшему надоели постоянные звонки коллекторов с угрозами.

Также СМИ передавали, что ранее на мужчину уже заводили уголовные дела.

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