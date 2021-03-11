В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу

Украинский лидер рассчитывает на саммит в "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он найдет возможность для личных встреч, если саммит в "нормандском формате" не состоится.

"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов - каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не видели никакого "доработанного" плана по урегулированию ситуации в Донбассе, о котором говорил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Телефонного разговора между Путиным и Зеленским в ближайшее время также не планируется.

Ранее Украина усилила интенсивность обстрелов в Донбассе. Как сообщили в ДНР, жертвой очередной атаки стал военнослужащий, еще один человек был ранен. Мины повредили жилые дома.

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