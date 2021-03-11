ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о встрече по Донбассу

14:18
  • четверг
  • 11 марта 2021

Украинский лидер рассчитывает на саммит в "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он найдет возможность для личных встреч, если саммит в "нормандском формате" не состоится.

Украинские военные усилили обстрелы Донбасса
Украина снова угрожает России из-за ситуации в Донбассе

"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов - каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не видели никакого "доработанного" плана по урегулированию ситуации в Донбассе, о котором говорил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. Телефонного разговора между Путиным и Зеленским в ближайшее время также не планируется.

Ранее Украина усилила интенсивность обстрелов в Донбассе. Как сообщили в ДНР, жертвой очередной атаки стал военнослужащий, еще один человек был ранен. Мины повредили жилые дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский в бронежилете
Владимир Зеленский в бронежилете
Владимир Зеленский и украинские военные
Владимир Зеленский и украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.