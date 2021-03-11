Надежда Бабкина поделилась простым рецептом вкусных блинов

Артистка раскрыла секрет вкусного лакомства

Народная артистка России Надежда Бабкина в Масленицу поделилась рецептом простых и вкусных блинов без дрожжей. Артистка рассказала, что сама готовит по этому рецепту.

По словам Бабкиной, секрет прост – нужно хорошо прокалить сковороду и щедро смазать ее маслом, чтобы блины не прилипали.

"Тесто я готовлю так: беру кефир, безглютеновую муку, как следует взбалтываю, добавляю чуть-чуть ванильного сахара, немного соли, обычного сахара — символически, вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю. Сковорода разогрета (желательно чугунная), смазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю", - посоветовала Бабкина.

Артистка рекомендовала в качестве начинки использовать творог, рыбу, мясо или есть блины с вареньем и сметаной. При этом она отметила, что и без начинки блины получаются очень вкусными, передает 360.

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