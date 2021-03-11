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Путин заявил о преодолении Россией спада в экономике

14:30
  • четверг
  • 11 марта 2021

В условиях кризиса помогли своевременные меры

В ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, проходящего при участии представителей бизнеса, президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны вышла на восстановление - своевременные меры позволили преодолеть спад, вызванный пандемией коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

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По словам главы государства, России удалось снизить риски вложений в свою экономику, при этом реформы последних лет позволили не ужесточать макроэкономическую политику в условиях кризиса.

"Благодаря целенаправленной экономической политике, нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику", - обратил внимание российский лидер.

Президент также заметил, что для сохранения стабильной ситуации необходимо увеличивать федеральные и региональные расходы на строительство инфраструктуры. Кабмин завершает работу над соответствующей программой.

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