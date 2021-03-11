Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Внук королевы живет с семьей в США

Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшее время позвонить своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл, чтобы уладить все разногласия и помириться.

Ранее Гарри и Меган рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о жизни в королевской семье. Супруги признались, что им пришлось столкнуться с непониманием и трудностями, а также расизмом.

Теперь королева лично решила урегулировать образовавшийся конфликт. Она запретила придворным обсуждать интервью принца Гарри и Меган Маркл не только с журналистами, но даже между собой, передает Daily Mail.

Отмечается, что во дворце всех потрясли откровения пары, многие хотели бы публично опровергнуть сказанное в ходе интервью.

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