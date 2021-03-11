МОК сообщил о вакцинации спортсменов перед Олимпиадой

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что значительная часть олимпийских сборных уже прошла вакцинацию от коронавируса перед летними Олимпийскими играми в Токио.

"Другое значительное число команд уже получило приверженность их государственных органов по этому вопросу или отметило позитивные переговоры по этой теме", - цитирует главу МОК ТАСС.

Олимпиада изначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. По словам Баха, речи о повторном переносе или отмене ОИ не идет.

Вместе с тем ранее в марте японские СМИ написали, что иностранных болельщиков на Игры не пустят. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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