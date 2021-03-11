Шахназаров поспорил с Михалковым о гонорарах актеров

В действительности артисты получают не так много, как может показаться, заявил режиссер

"Баснословные" гонорары актеров легко объяснить, считает режиссер Карен Шахназаров. Он рассказал, почему артисты могут за один съемочный день получить несколько сотен тысяч рублей.

Режиссер отреагировал на слова своего коллеги Никиты Михалкова, который раскритиковал актеров за их недовольство текущей экономической ситуацией. Михалков отметил, что некоторые артисты в день зарабатывают по 200-300 тысяч рублей. Шахназаров подчеркнул, что слова коллеги не совсем соответствуют реальному положению дел.

"У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день… Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все", - заявил режиссер.

Он добавил, что во многом разделяет взгляды Михалкова и согласен с его позицией, передает радио "Комсомольская правда".

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