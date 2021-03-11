Лондон объявил об отправке флота к российским арктическим границам

Цель - противостоять стратегическому преимуществу России

Королевские ВМС Великобритании отправят боевые корабли и подводные лодки к российским арктическим границам. Они будут патрулировать торговые маршруты, цель – не допустить установления Россией контроля над водами Северного морского пути, сообщают британские СМИ.

Отмечается, что флоту поставлена задача противостоять стратегическому преимуществу России над торговыми маршрутами, которые откроются по мере таяния ледников.

"Фрегат присоединится к многонациональной оперативной группе в Баренцевом море в ближайшие месяцы на фоне опасений, что изменение климата может привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами", - пишет The Times.

Страны НАТО c начала этого года значительно усилили свою военную группировку возле российских северных границ. Авторы статьи напоминают, что Россия считает воды Северного морского пути своей исключительной экономической зоной. По мнению экспертов, на шаги Лондона российские военные предпримут ответные меры - вплоть от открытия огня по кораблям-нарушителям.

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