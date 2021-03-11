ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон объявил об отправке флота к российским арктическим границам

15:26
  • четверг
  • 11 марта 2021

Цель - противостоять стратегическому преимуществу России

Королевские ВМС Великобритании отправят боевые корабли и подводные лодки к российским арктическим границам. Они будут патрулировать торговые маршруты, цель – не допустить установления Россией контроля над водами Северного морского пути, сообщают британские СМИ.
США решили нацелить бомбардировщики B-1B Lancer на российскую Арктику

Отмечается, что флоту поставлена задача противостоять стратегическому преимуществу России над торговыми маршрутами, которые откроются по мере таяния ледников.

"Фрегат присоединится к многонациональной оперативной группе в Баренцевом море в ближайшие месяцы на фоне опасений, что изменение климата может привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами", - пишет The Times.

Страны НАТО c начала этого года значительно усилили свою военную группировку возле российских северных границ. Авторы статьи напоминают, что Россия считает воды Северного морского пути своей исключительной экономической зоной. По мнению экспертов, на шаги Лондона российские военные предпримут ответные меры - вплоть от открытия огня по кораблям-нарушителям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Корабль сил НАТО
Корабль сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.