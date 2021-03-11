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Путин назвал 2020 год самым сложным для экономики со времен Второй мировой

15:29
  • четверг
  • 11 марта 2021

ВВП планеты сократился на 3,5%

Во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности президент России Владимир Путин отметил, что минувший год стал для экономики самым тяжелым со времен окончания Второй мировой войны - ВВП планеты сократился на 3,5%, что стало следствием начавшегося из-за пандемии коронавируса кризиса.

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"Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий, в этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Россия, по словам Путина, впервые за последние годы смягчала, а не ужесточала макроэкономическую политику - это стало возможным благодаря реформам, укрепляющим экономический суверенитет страны.

Как заметил российский лидер, не помешало даже то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях.

В итоге можно утверждать, что Россия существенно снизила зависимость от глобальной конъюнктуры, появились новые инструменты поддержки деловой активности, заключил президент.

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