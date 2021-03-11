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Путину доложили о начале производства "Спутника V" в Москве

16:02
  • четверг
  • 11 марта 2021

Площадка расположена в особой экономической зоне "Технополис "Москва"

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начали производить в Москве. Площадка расположена в особой экономической зоне "Технополис "Москва".
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"Спутник V" разработан Центром имени Гамалеи. Препарат в августе 2020 года зарегистрировали в Минздраве. В России вакцина производится на площадке Центра имени Гамалеи, компаниями "Генериум", Biocad, "Биннофарм". Теперь за производство взялась и компания "Р-Фарм".

"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", - сообщил Владимиру Путину председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

Президент России провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. Репик доложил главе государства, что сейчас производство вакцин от коронавируса - главный проект фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире, передает РИА Новости.

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