Принц Уильям ответил на обвинения в расизме в адрес королевской семьи

В ближайшее время он созвонится со своим братом принцем Гарри

Принц Уильям не остался в стороне и прокомментировал интервью, которое его брат принц Гарри и Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Ранее Гарри и Меган рассказали о жизни в королевской семье. Супруги признались, что им пришлось столкнуться с непониманием и трудностями, а также расизмом. По их словам, во дворце переживали о цвете кожи их сына Арчи, пока Меган была беременна. Также Гарри пожаловался на отца и брата, которые не оказывали ему должной поддержки.

Принц Уильям в ответ на откровения брата и его жены заявил, что их семью нельзя назвать расистской. Также он признался, что пока не успел обсудить с принцем Гарри произошедшее.

"Я еще не говорил с ним, но планирую", - заверил герцог Кембриджский.

Он признал, что в последнее время отношения между ним и Гарри действительно ухудшились, но выразил надежду, что "время все исцелит", передает Sky News.

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