Собянин: в Москве продолжается модернизация городских домов культуры

Мэр столицы открыл новое здание культурно-досугового центра в Строгине

Почти в половине районов Москвы созданы современные общественные и культурные центры. Многие из них появились на месте старых кинотеатров. Теперь в обновленных зданиях есть и кинопоказ, и концертные залы, и помещения для детских студий, секций и кружков. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин, открывая клуб "Современник" в районе Строгино. Он стал репетиционной базой для нескольких творческих коллективов. И жители окрестных кварталов получили место для творческих занятий.

Несколько лет назад на месте этого современного дома культуры в столичном районе Строгино был старый кинотеатр "Таджикистан". После 90-х в нем разместились магазины. Но жители просили вернуть им место, где можно проводить досуг и развиваться. На 6 тысячах квадратных метрах разместился клуб "Современник". Занимаются и взрослые, и дети. Для малышей работает студия раннего развития.

Для занятий танцами - два хореографических зала. Ученики и преподаватели уже оценили покрытие, зеркала, акустику и большие окна. В здание дома культуры переехала и "Школа исполнительского мастерства" под руководством Егора Дружинина. С творческим коллективом сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин

"К сожалению, не во всех районах у нас есть такие центры. Мы потихоньку их формируем. Сейчас что сделали? Мы порядка 10 старых ДК реконструировали, кинотеатры какие-то старые реконструировали. Вместо "Таджикистана" появился "Современник". То, что можно было отдать инвесторам, мы отдали, около 30 кинотеатров. Там тоже на месте этих старых, убитых совершенно кинотеатров появляются такие первоклассные центры с хорошими залами, с кинопоказами, с какой-то общественной жизнью. Так что у нас где-то в половине районов неплохие общественные центры", - отметил Собянин.

За последние годы в районе Строгино благоустроили Строгинскую и Кировскую поймы. По-другому теперь выглядит и бульвар на улице Кулакова. Модернизировали более двух километров трамвайных путей. В этом году планируют начать капитальный ремонт Строгинского моста. А в ближайшей перспективе в Строгино придет Рублево-Архангельская линия метро, которая свяжет район с деловым центром "Москва-сити" и поможет разгрузить Арбатско-Покровскую линию.

Развивается в районе и спортивная жизнь. На улице Маршала Катукова построили современный спорткомплекс "Янтарь" с ледовой ареной и бассейнами. А у юных музыкантов теперь обновлённое здание.

В этом году в Строгине ждут завершения капитального ремонта детской поликлиники и открытие новой взрослой.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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