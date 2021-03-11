ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны обстоятельства загрязнения реки Усмань

18:09
  • четверг
  • 11 марта 2021

Экологи бьют тревогу

Экологи Воронежской и Липецкой областей сигнализируют о биологической катастрофе. В реке Усмань уже несколько месяцев массово гибнет рыба. Причина замора - варварские сбросы сточных вод сельхозпредприятиями. Росприроднадзор обнаружил загрязнение еще в декабре. Виновным были выписаны штрафы, но бедствие продолжается. Ущерб, причиненный природе, оценивается в 100 миллионов рублей. Но он станет неизмеримо больше, если начнется гибель животных в Воронежском биосферном заповеднике.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мертвая рыба
Мертвая рыба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.