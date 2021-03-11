Стали известны обстоятельства загрязнения реки Усмань

Экологи бьют тревогу

Экологи Воронежской и Липецкой областей сигнализируют о биологической катастрофе. В реке Усмань уже несколько месяцев массово гибнет рыба. Причина замора - варварские сбросы сточных вод сельхозпредприятиями. Росприроднадзор обнаружил загрязнение еще в декабре. Виновным были выписаны штрафы, но бедствие продолжается. Ущерб, причиненный природе, оценивается в 100 миллионов рублей. Но он станет неизмеримо больше, если начнется гибель животных в Воронежском биосферном заповеднике.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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