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Более 3 млн погибших: итоги года пандемии

18:03
  • четверг
  • 11 марта 2021

В Европе вводят новые ограничения

Ровно год назад - 11 марта 2020-го - Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. С тех пор число заболевших в мире превысило 118 миллионов. Скончались почти 3 миллиона человек, передает "ТВ Центр".

Сейчас наибольшую обеспокоенность вызывает британский штамм, летальность которого на 64 процента выше, чем у всех предыдущих. Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Европе вводят новые ограничительные меры. И всё больше государств доверяют российской вакцине "Спутник V". Кения стала уже 49-й страной, которая начинает прививочную кампанию с использованием нашего препарата.

В России темпы распространения инфекции снижаются. Во многих регионах начинают смягчать ограничения.

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