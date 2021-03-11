Страны Европы приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Причина – тяжелые осложнения и смерть пациентов

Страны Евросоюза одна за другой приостанавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Причина - случаи тромбоэмболии среди привитых. Об остановке вакцинации объявили в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии.

Власти Дании 11 марта сообщили о решении приостановить использование вакцины AstraZeneca на две недели. Такой шаг предпринят в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок.

Австрийские власти приостановили использование партии вакцины AstraZeneca еще на прошлой неделе. Причиной таких действий стала смерть пациентки после прививки, еще одна женщина заболела. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле.

После сообщений о смерти и заболеваниях приняли решение приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca до окончания расследования Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия, передает РИА Новости.

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