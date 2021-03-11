Путин: вакцинирование россиян – на первом месте

Президент напомнил о борьбе на мировом рынке вакцин

На мировом рынке вакцин идет борьба, зарубежные конкуренты продвигают свои условия. Однако для отечественных производителей на первом месте должно быть вакцинирование россиян, подчеркнул президент России.

"Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят... небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки… И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан России", - подчеркнул Владимир Путин на совещании по инвестициям.

Российский лидер также напомнил о необходимости поддерживать разумные цены на базовые продукты питания на внутреннем рынке – они должны превалировать над прибылью от экспорта. Президент отметил, что бизнес волен сам принимать решения об инвестициях. Нло Путин советует вкладывать деньги дома, в России - а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом, передает ТАСС.

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