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Путин: вакцинирование россиян – на первом месте

17:16
  • четверг
  • 11 марта 2021

Президент напомнил о борьбе на мировом рынке вакцин

На мировом рынке вакцин идет борьба, зарубежные конкуренты продвигают свои условия. Однако для отечественных производителей на первом месте должно быть вакцинирование россиян, подчеркнул президент России.
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"Мировой рынок вакцин - 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят... небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки… И мы хотим всех поддержать. Но все-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан России", - подчеркнул Владимир Путин на совещании по инвестициям.

Российский лидер также напомнил о необходимости поддерживать разумные цены на базовые продукты питания на внутреннем рынке – они должны превалировать над прибылью от экспорта. Президент отметил, что бизнес волен сам принимать решения об инвестициях. Нло Путин советует вкладывать деньги дома, в России - а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом, передает ТАСС.

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