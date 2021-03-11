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На Масленицу москвичей ждет резкое потепление

17:30
  • четверг
  • 11 марта 2021

В выходные начнет таять снег

Масленичная неделя в Московском регионе завершится резким потеплением. 12 марта показания термометров еще будут отставать от климатической нормы на 8 градусов. А уже 13 марта температура на 4 градуса превысит стандартные показатели, сообщили в Гидрометцентре.
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Синоптики поясняют: в атмосфере над Европейской Россией идет перестройка воздушных течений. Морозный антициклон перемещается на юго-восток, его теснят усиливающиеся теплые потоки с Атлантики.

"Характер погоды существенно изменится. На фоне усиления ветра облака затянут небо, пойдут осадки, сначала в виде снега, сопровождаемого метелями.      Температура будет быстро повышаться и станет положительной. Снег перейдет в мокрый снег и дождь… Снежный покров будет таять", - прогнозируют метеорологи.

12 марта ночью в Москве без осадков, -18...-16 градусов, днем небольшой снег, -7...-5 градусов. В субботу дневная температура в столице повысится до -1...+1 градусов, а 13 марта – до +4...6 градусов. В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшие осадки и до 4 градусов выше ноля.

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