50-я страна одобрила использование "Спутника V"

Препарат зарегистрировали в Намибии

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Намибии. Республика стала 50-й страной, которая зарегистрировала препарат, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране - Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде напомнили, что разработанная Центром имени Гамалеи вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил об основных преимуществах препарата: это подтвержднная научным сообществом эффективность 91,6%, безопасность, отсутствие отрицательных долгосрочных эффектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"