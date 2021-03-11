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Названы признаки нехватки витамина В12 в организме

18:43
  • четверг
  • 11 марта 2021

Симптомы напоминают рассеянный склероз

Недостаток витамина В12 в организме человека может привести к серьезным нарушениям. В частности, при его нехватке развивается анемия, а также появляются симптомы, похожие на рассеянный склероз, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
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По словам медика, B12 отвечает за кроветворную функцию. При его недостатке уменьшается созревание эритроцитов и других клеток крови, развивается анемия, появляется слабость, вялость.

Кроме того, при нехватке витамина B12 у человека наблюдается неврологическая симптоматика, похожая на рассеянный склероз. К примеру, теряется чувствительность на кончиках пальцев. Также этот витамин участвует в производстве холина - вещества, которое позволяет предотвратить жировое перерождение печени.

 В растительной пище B12 практически нет. Он содержится исключительно в продуктах животного происхождения: это рыба, мясо, различные молочные продукты. Вдобавок, при термической обработке этот витамин частично разрушается, приводят комментарий врача-диетолога "Известия".

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