Названы признаки нехватки витамина В12 в организме

Симптомы напоминают рассеянный склероз

Недостаток витамина В12 в организме человека может привести к серьезным нарушениям. В частности, при его нехватке развивается анемия, а также появляются симптомы, похожие на рассеянный склероз, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По словам медика, B12 отвечает за кроветворную функцию. При его недостатке уменьшается созревание эритроцитов и других клеток крови, развивается анемия, появляется слабость, вялость.

Кроме того, при нехватке витамина B12 у человека наблюдается неврологическая симптоматика, похожая на рассеянный склероз. К примеру, теряется чувствительность на кончиках пальцев. Также этот витамин участвует в производстве холина - вещества, которое позволяет предотвратить жировое перерождение печени.

В растительной пище B12 практически нет. Он содержится исключительно в продуктах животного происхождения: это рыба, мясо, различные молочные продукты. Вдобавок, при термической обработке этот витамин частично разрушается, приводят комментарий врача-диетолога "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"