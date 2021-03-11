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Организаторы "Евровидения" не приняли композицию участников из Белоруссии

19:01
  • четверг
  • 11 марта 2021

Они решили, что песня с политическим подтекстом

Песню "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста" не приняли на "Евровидение". Организаторы посчитали, что композиция ставит под сомнение "неполитический характер конкурса" и не может быть представлена в нынешнем виде.
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Музыканты группы "Галасы ЗМеста" поддерживают президента Белоруссии Александра Лукашенко. На фоне развернувшихся в стране минувшей осенью протестов они решили собрать сатирический коллектив. Группа высмеивает действия белорусской оппозиции.

В песне "Я научу тебя" содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему". Ролик с выступлением коллектива удален с официального YouTube-канала фестиваля "Евровидение", передает ТАСС.

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