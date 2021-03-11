Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны

Здесь спокойнее и надёжнее, отметил президент

Владимир Путин провёл совещание по ситуации в экономике и стимулированию инвестиционной активности. Минувший год, как напомнил президент, оказался для глобального хозяйства самым тяжёлым со времени окончания Второй мировой войны. В этих условиях Россия смогла оказать предприятиям и гражданам значительную поддержку. И как следствие - прошла сложный период с гораздо меньшим ущербом, чем большинство других стран. Инвесторы сами решают, куда вкладывать деньги, но, как отметил президент, делать это дома надёжнее и спокойнее.

На совещании с президентом - представители российского предпринимательства, члены правительства и руководители комиссий Госсовета. Прошедший год стал весьма тяжёлым для всей мировой экономики. Основную роль сыграла, конечно, пандемия. Столь масштабный кризис потребовал от всех стран максимальной мобилизации. Владимир Путин подчёркивает: российскому бизнесу удалось преодолеть образовавшийся барьер с минимальными потерями.

"Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникшие проблемы смягчением подходов в этой сфере. Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы", - отметил Путин.

В период кризиса руководствовались чётким принципом. В сложной ситуации государство было готово помочь тем предприятиям, которые развиваются и сохраняют занятость. Центробанк даже снизил ставку до исторического минимума. Удалось избежать и провала инвестиционной активности. Впрочем, на месте стоять не планируют. К 2030 году объём инвестиций в основной капитал должен вырасти не менее чем на 70%. Чтобы выйти на такой уровень, необходима системная поддержка отечественного бизнеса.

"Одна из ключевых задач государства – развитие инфраструктуры. Отмечу здесь, что нынешний кризис также стал первым, когда мы ответили на возникшие вызовы дополнительными инфраструктурными расходами. Это мы впервые сделали. Добавлю, что в период вынужденных ограничений не замораживалось строительство дорог, сетей, коммуникаций. Всё это крайне важно для обеспечения связанности наших территорий, регионов, для запуска новых инвестиционных проектов", - заявил Путин.

Ещё один принципиальный вопрос для увеличения инвестиций – долгосрочная предсказуемость для инвесторов. Инициатива была анонсирована ещё в послании Федеральному собранию в прошлом году. Президент обращает внимание и на необходимость снижения расходов инвесторов на реализацию инвестиционных проектов.

"3000 различных ограничительных административных процедур было отменено в прошлом году, и вот правительство наметило 3800 к отмене в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что правительство будет и дальше действовать здесь в тесном контакте с деловым сообществом и уже в этом году будут достигнуты конкретные, ощутимые результаты", - отметил Путин.

Кредиты и облигационные займы должны стать доступнее. Весь спектр финансовых инструментов необходимо развивать с точки зрения удобства. В последние месяцы рынок уже успешно отыграл некоторые кризисные потери по основным товарам. Эксперты фиксируют положительную тенденцию. Этот год компании, ориентированные на сектор экспорта, могут завершить с хорошим финансовым результатом.

"Это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках. В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. А это, в первую очередь, обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов. Отмечу, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке", - заявил Путин.

Прошедший год стал серьёзным вызовом в том числе и для фармацевтики. Выход нашли, в том числе, благодаря системному инвестированию в выпуск новых лекарств. Ставка сыграла. Главный проект отрасли сегодня – производство вакцины от коронавируса.

"Самый масштабный в Европе биотехнологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины. Вот это прямое следствие усилий, которые были предприняты заблаговременно, но принесли значимые, видимые результаты сейчас", - рассказал председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

Представители бизнеса в разговоре с президентом рассказывают: позитивный климат для старта новых инвестиционных проектов ощущают, но с опаской смотрят на состояние внешних рынков. Особенно это касается тех отраслей, которые основаны на экспорте. Владимир Путин даёт правительству задание создать все необходимые условия, чтобы эффективнее направлять средства на развитие бизнеса в нашей стране. А не на распределение дивидендов в "тихих гаванях".

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределённости и большого количества факторов неопределённости, вы сами решаете, но лучше в дом. Здесь спокойнее и надёжнее", - отметил Путин.

Представители бизнеса попросили у властей на периоды резкого падения мировых цен на товары обеспечивать предпринимателей финансовой поддержкой. Министр финансов Антон Силуанов уточнил: разделение рисков между государством и бизнесом может быть только в проектах федерального значения.

Все идеи, прозвучавшие на этом совещании, Владимир Путин поручил разработать правительству. В частности, президент предложил проанализировать высказанные предложения в рамках налогового законодательства.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"