Год с ковидом: как проходит вакцинация в разных странах мира

В России темпы распространения инфекции снижаются

Ровно год назад - 11 марта 2020-го - Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. С тех пор число заболевших в мире превысило 118 миллионов. Скончались почти 3 миллиона человек. Сейчас наибольшую обеспокоенность в Европе вызывает британский штамм, летальность от которого значительно выше, чем от у всех предыдущих.

Небольшую очередь у передвижного медпункта, пожалуй, и неудобством не назовешь. В ожидании вакцинации так приятно обменяться последними новостями. Это поселок сельского типа в Ярославской области. За прививкой местным жителям больше не нужно ехать в далекую городскую поликлинику. "Спутник V" теперь доступен для них рядом с домом.

В салоне автобуса - все условия. Здесь тепло - даже в 20-градусный мороз. Есть необходимое оборудование. Перед уколом, как и везде, обязательный медосмотр: температура, давление, сатурация. После - заботливая медсестра проследит за состоянием пациента. А через 21 день введет второй компонент вакцины. Люди охотно записываются на процедуру.

Вакцинация продолжается - дополнительные мобильные пункты открываются по всей стране. Защиту от инфекции получают и всё больше военных. Впереди весенний призыв, и нужно обезопасить людей прежде, чем он начнется.

Эпидемическая обстановка позволяет снимать все больше ограничений в регионах. В Красноярском крае кафе и рестораны теперь могут принимать посетителей в любое время. Театры, кинотеатры и концертные площадки разрешили заполнять на три четверти. В Башкирии же и вовсе будут полные залы - ограничения на посещаемость сняли совсем. Иначе обстоят дела в Европе. Например, в Словении режим эпидемии будет действовать до середины апреля. А в Эстонии ограничения ужесточают. На улицах запрещено собираться компаниями более двух человек. Работать могут только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Вся надежда Старого Света - на вакцинацию.

В Португалии прививают население, в основном, препаратом "АстраЗенека". Накануне там разрешили вакцинировать им людей старше 65 лет. Так же поступили и власти некоторых других государств, несмотря даже на то, что британский препарат вызывает все больше вопросов у специалистов. Из последнего - Дания, а вслед за ней и Норвегия приостановили использование этой вакцины в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок. К "Спутнику V", напротив, доверие только растет. Американская вещательная компания ABC News, опираясь на свои источники, назвала российский препарат "единственным, прошедшим все стадии одобрения". "Спутник" уже используют в полсотне стран. Производство готовятся начать в Италии. Страна, не дожидаясь регистрации вакцины в ЕС, запустила собственную процедуру одобрения. Завод в Ломбардии должен заработать летом. В Кении тоже очень рассчитывают на российский препарат.

Кстати, именно в Кении сейчас лечится от коронавируса президент Танзании. А ведь до того, как заразиться, Джон Магуфули был убежденным скептиком. Отказывался закупать вакцину и призывал бороться с инфекцией молитвами. Сейчас он, по сообщениям СМИ, в тяжелом состоянии - его подключили к аппарату ИВЛ. А вот другой мировой лидер, сирийский, Башар Асад болеет в легкой форме. В целом же эпидобстановка в Арабской республике тяжелая, в том числе и по политическим причинам. Сегодня главы МИДов России, Турции и Катара на трёхсторонней встрече в Дохе призвали ВОЗ уделить вопросу вакцинации в стране первостепенное внимание.

"Мы акцентировали важность оказания сирийцам неотложного гуманитарного содействия, в том числе в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. Понятно, что решению этих неотложных задач препятствуют нелегитимные односторонние санкции Запада", - заявил Сергей Лавров.

Россия не раз призывала мировое сообщество отбросить все политические разногласия и объединиться хотя бы в борьбе с коронавирусом. Да только не всеми была услышана. А ведь с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, прошел уже ровно год. За это время заболели почти 118 миллионов человек в 219 странах, почти три миллиона скончались. А впереди, возможно, новый вызов: специалисты говорят, что летальность британского штамма Ковид-19 на 64 процента выше, чем у прежних мутаций. Пожалуй, самое время признать ошибки, сделать выводы и двигаться вперед сообща.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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