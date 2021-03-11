Как Киев будет использовать обострение ситуации в Донбассе

Власти таким образом хотят отвлечь внимание людей

Повышение напряжённости в Донбассе вызывает обеспокоенность Москвы. Так сообщения об участившихся нарушениях со стороны Киева в четверг прокомментировали в Кремле. Провозглашённые республики фиксируют, что ВСУ стягивают наступательную технику к линии разграничения. В результате нового обстрела погиб военнослужащий ДНР и ещё один человек ранен. Кроме того, из строя выведены объекты инфраструктуры. Размораживания конфликта добиваются радикалы, которые в отсутствии активных боевых действий переключились на травлю представителей оппозиции и угрозы властям.

На окраинах Донецка снова рвутся снаряды. Погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один ранен. Повреждены шесть домов. И это, говорят власти самопровозглашенной республики, уже не разовая атака ВСУ, а планомерное обострение ситуации со стороны Киева.

"С начала этой недели отмечается усиление обстрелов Донецкой народной республики со стороны ВСУ Украины. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили договоренности о соблюдении режима прекращения огня", - сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдурад Басурин.

Разведки ДНР и ЛНР сообщают: ВСУ минируют часть населенных пунктов. Перебрасывают дополнительную военную технику. И все это на фоне разговоров о том, как сильно президент Зеленский жаждет вернуть мир на Донбасс. В Киеве якобы даже разработали новый план урегулирования конфликта - при поддержке Франции и Германии.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, который полностью соответствует духу "Минских соглашений", полностью отвечает нормам международного права. И который может стать дорожной картой для установления реального мира на Донбассе", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинская оппозиция, правда, уверена: это не новая дорожная карта. А старый карточный трюк, который хорошо освоили власти страны. "Власть будет использовать Донбасс и с ситуацию с боевыми действиями на Донбассе для того, чтобы всего лишь отвлечь внимание людей внутри страны. Это уже, знаете, как слишком хорошо избитая формула или процедура, которая использовалась Петром Алексеевичем Порошенко", - рассказал народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Илья Кива.

Отвлекать, действительно, есть от чего. Ужесточение цензуры - власти без суда закрыли три оппозиционных телеканала. И развернули масштабную атаку на партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Которую сразу же подхватили те, кто любит называть себя "украинскими патриотами". Во Львове Нацкорпус (формирование, деятельность которого запрещена в России – прим. ред.) уже сооружает символическую виселицу для лидера партии Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака.

Коллаборантами такие активисты готовы назвать всех, кто задает много неудобных вопросов. Например, почему на Украине до сих пор не началась масштабная вакцинация от коронавируса. Очередная вспышка которого наблюдается в том же Львове. Или как быть с резким скачком цен на продукты.

Зато не слышно возражений по поводу прославления реального коллаборациониста Романа Шухевича. Имя замкомандира спецподразделения СС, причастного к массовому уничтожению поляков и евреев в годы Второй мировой, по решению тернопольской думы было официально присвоено местному стадиону. Протест против такого решения уже выразили послы Израиля и Польши. Но его вряд ли услышат украинские власти. В 2016-м европейские общественные организации уже пытались оспорить появление в Киеве проспекта Шухевича. Однако суд проиграли.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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