В России выделят 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Правительство возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на путешествия и отдых в России. Это так называемый туристический кешбэк.

В четверг, открывая заседание правительства, премьер Михаил Мишустин назвал эту меру беспрецедентной. При соблюдении минимальных требований, напрямую возмещается до 20 процентов стоимости тура. В прошлом году государство направило на компенсации более миллиарда рублей. В этом будет выделено почти в два раза больше, сообщает "ТВ Центр".

Правительство также рассмотрело вопрос о подготовке к весенним полевым работам. По оценке главы кабмина, посевная площадь в этом году вырастет почти на миллион гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"