ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выделят 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка

22:26
  • четверг
  • 11 марта 2021

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Правительство возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на путешествия и отдых в России. Это так называемый туристический кешбэк.
Туризм, ЖКХ и Дальний Восток: Путин провел совещание с правительством

В четверг, открывая заседание правительства, премьер Михаил Мишустин назвал эту меру беспрецедентной. При соблюдении минимальных требований, напрямую возмещается до 20 процентов стоимости тура. В прошлом году государство направило на компенсации более миллиарда рублей. В этом будет выделено почти в два раза больше, сообщает "ТВ Центр".

Правительство также рассмотрело вопрос о подготовке к весенним полевым работам. По оценке главы кабмина, посевная площадь в этом году вырастет почти на миллион гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Туризм в России
Туризм в России
Туристы в поезде
Туристы в поезде
Отдых на Голубых озерах в Казани
Отдых на Голубых озерах в Казани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.