У Незалежной "бесценный опыт" борьбы с Россией

Представители Украины должны быть назначены на должности в штабе НАТО, а также прочих командных структурах и ведомствах альянса. Позицию Киева донесла до командующего Cухопутными войсками НАТО в Европе Роджера Клутье вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По мнению Степанишиной, такие привилегии дает Киеву "партнерство с расширенными возможностями" или EOP - статус, который получила Незалежная при альянсе.

"Ольга Стефанишина сосредоточила внимание на том, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса EOP: недавно президент Украины в своем письме представил генсекретарю НАТО соответствующую дорожную карту", - сообщила пресс-служба украинского кабмина по результатам встречи с Клутье.

Отмечается, что среди стратегических векторов интеграции Украины в альянс Стефанишина обозначила "назначения ". По ее мнению, "способности и бесценный опыт" ВСУ и спецслужб в противодействии "гибридным атакам России" позволяют Киеву перейти на следующую ступеньку отношений с альянсом, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"