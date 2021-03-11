Принцесса Швеции с супругом заразились коронавирусом

Публичные мероприятия с их участием отменены

Положительным оказался тест на коронавирус у наследной принцессы Швеции Виктории и ее супруга принца Даниэля. Как сообщил шведский королевский двор, болезнь у них протекает в легкой форме.

"В среду, 10 марта, их Королевские Высочества кронпринцесса и принц Даниэль перешли на изоляцию после того, как у кронпринцессы появились симптомы простуды. Сегодня кронпринцесса и принц получили положительный результат теста на COVID-19", - цитирует сообщение королевского двора РИА Новости.

Публичные мероприятия с участием королевских особ отменены. Кронпринцесса с супругом чувствуют себя хорошо, у них легкие симптомы.

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