Власти Сербии объявили о начале производства вакцины "Спутник V"

В первой партии будет 4 миллиона доз

Минпромторг Сербии назвал сроки начала производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил глава ведомства Ненад Попович, старт будет дан с опережением графика, до 20 мая. В первой партии будет 4 миллиона доз препарата.

Сербский министр напомнил, что первая фаза производства вакцины "Спутник V" в Сербии подразумевает поставку препарата из России и его фасовку в ампулы. На втором этапе планируется запуск полного цикла на базе института "Торлак".

"До конца марта мы подпишем с российскими партнерами соглашение о передаче технологий. До 16 апреля в нашу страну должны поступить небольшие количества препарата, часть которых будет направлена в аттестационную комиссию в институте "Торлак". Испытания продлятся 21 день", - сообщил Попович.

В свою очередь, глава российского Минпромторга Денис Мантуров отметил серьезный настрой сербского руководства наладить производство "Спутника V" в ближайшее время. Белград, кроме того, заинтересован в приобретении дополнительных объемов российской вакцины, передает "Интерфакс".

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