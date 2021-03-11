Кабмин отказался продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

Но это не значит, что бизнесу "можно все"

Соглашения по стабилизации цен на масло и сахар в России продлеваться не будут, в планах правительства этого нет. Однако это не означает, что бизнесу все дозволено, кабмин рассчитывает на сознательность предпринимателей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", который некоторые начинающие автолюбители трактуют как знак "можно все"", - сказал Решетников журналистам.

Министр подчеркнул, что отменяется жесткий режим ограничений. Но мониторинг продолжается, в правительстве рассчитывают, что производители и сети поведут себя ответственно. Решетников подчеркнул: если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, жесткие ограничения могут и вернуться, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"