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Кабмин отказался продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

21:08
  • четверг
  • 11 марта 2021

Но это не значит, что бизнесу "можно все"

Соглашения по стабилизации цен на масло и сахар в России продлеваться не будут, в планах правительства этого нет. Однако это не означает, что бизнесу все дозволено, кабмин рассчитывает на сознательность предпринимателей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", который некоторые начинающие автолюбители трактуют как знак "можно все"", - сказал Решетников журналистам.

Министр подчеркнул, что отменяется жесткий режим ограничений. Но мониторинг продолжается, в правительстве рассчитывают, что производители и сети поведут себя ответственно. Решетников подчеркнул: если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, жесткие ограничения могут и вернуться, передает РИА Новости.

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