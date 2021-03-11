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Послы стран ЕС согласовали новые антироссийские санкции

21:42
  • четверг
  • 11 марта 2021

Повод – "нарушения прав человека в Крыму"

Новые санкции в отношении физических лиц согласовали послы 27 стран - членов Евросоюза. В черном списке и граждане России, ответственные, по мнению еврочиновников, за нарушения прав человека.
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"Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным источников агентства, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, "нарушения прав человека в Крыму". Список, как ожидается, будет утвержден 22 марта, на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС.

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