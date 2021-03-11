Послы стран ЕС согласовали новые антироссийские санкции

Повод – "нарушения прав человека в Крыму"

Новые санкции в отношении физических лиц согласовали послы 27 стран - членов Евросоюза. В черном списке и граждане России, ответственные, по мнению еврочиновников, за нарушения прав человека.

"Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным источников агентства, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, "нарушения прав человека в Крыму". Список, как ожидается, будет утвержден 22 марта, на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС.

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