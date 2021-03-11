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Выводившую за границу миллиарды сотрудницу банка приговорили к 10 годам

22:05
  • четверг
  • 11 марта 2021

Елена Платон вывела из России 126 миллиардов рублей

Десять лет колонии общего режима – такой приговор вынес Тверской суд Москвы Елене Платон. Директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A признали виновной в выводе из России 126 миллиардов рублей.
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"С 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам пресс-секретаря, совместно с фактическими владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым обвиняемая незаконно вывела из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей, передает ТАСС.

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