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На Украине утвердили стратегию "деоккупации Крыма"

07:25
  • пятница
  • 12 марта 2021

Киев рассчитывает вернуть полуостров

Министр иностранных дел Украины Киев Дмитрий Кулеба назвал у себя в Twitter три основных пункта для возвращения Крыма.

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"Три кита для возвращения Крыма: стратегия - утверждена сегодня; консолидация - мы работаем над объединением усилий всех партнеров на "Крымской платформе"; синергия - восстановление международного права", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Киев прилагает максимум усилий для "деоккупации" полуострова.

В минувший четверг Совет нацбезопасности и обороны Украины принял так называемую "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Кроме того, ранее уже сообщалось, что по инициативе президента страны Владимира Зеленского Киев создает специальную переговорную площадку, на которой планируют обсуждать "крымский вопрос".

Крым вернулся в состав России весной 2014 года. За воссоединение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Российские власти не раз подчеркивали, что процесс был демократическим. Страны Запада считают это "аннексией". Как заявил президент Владимир Путин, вопрос полуострова закрыт навсегда.

В начале марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что факт воссоединения Крыма и России надо "просто признать".

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