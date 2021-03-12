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В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

07:37
  • пятница
  • 12 марта 2021

Возможности стран-членов НАТО сильно разнятся

Шведское агентство оборонных исследований подготовило доклад, в котором среди прочего приведен системный анализ соотношения военных сил между Западом и Россией, сообщила телерадиокомпания SVT.

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Как сказано в документе, в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы Россия будет обладать преимуществом над странами НАТО. По словам авторов доклада, возможности входящих в Североатлантический альянс государств сильно разнятся, кроме того, НАТО проводит недостаточное количество учений.

Также при проведении исследования эксперты сымитировали нападение России на Прибалтику без применения ядерного оружия. "У Москвы есть неплохие шансы на успех", - заметили специалисты.

Наращивание сил Альянса, считают аналитики, не возымеет должного эффекта, НАТО в первую очередь необходимо работать над оперативностью.

Ранее генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными военными силами Польши, заявил, что на захват стран Балтии России потребуется "от двух до четырех суток". В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена проявлять агрессию по отношению к какой-либо из стран НАТО.

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